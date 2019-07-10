مواصلات الإمارات تستقبل وفداً من شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي في السعودية

المصدر: دبي - البيان

استقبل محمد الجرمن مدير عام مواصلات الإمارات، وفداً رفيع المستوى من شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي بالمملكة العربية السعودية، برئاسة فهد بن فوزان الشايع الرئيس التنفيذي للشركة، للاطلاع على الخبرات التي تمتلكها مواصلات الإمارات في مجال النقل والمواصلات والخدمات الفنية.

ورحب محمد الجرمن في بداية اللقاء بالوفد الزائر، مثمناً أهمية الزيارة في تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الطرفين لا سيما في مجال خدمات النقل المدرسي، ومؤكداً أهميتها في تبادل الخبرات التي تسهم في تطوير خدمات النقل التي تقدم لشريحة كبيرة ومهمة في المجتمع وهم طلبة المدارس، وبما يواكب التوجهات الحكومية في دعم وتطوير العملية التعليمية.

واستعرض الجرمن تجربة مواصلات الإمارات في خدمات النقل المدرسي استناداً إلى رصيد خبراتها التي تمتد لقرابة 38 عاماً. وعرضت مواصلات الإمارات على الوفد الزائر الإجراءات المتبعة في إدارة عمليات أسطول النقل المدرسي، والتعريف بالخدمات التي تضمن سلامة الطلبة المنقولين خلال عمليات النقل اليومية، إلى جانب إطلاعهم على التجهيزات الفنية والتقنية في الحافلات المدرسية، وآليات المراقبة ومتابعة خطوط سير الحافلات. كما تضمن برنامج اللقاء الاطلاع على نموذج لحافلة مدرسية تتضمن المواصفات الفنية والمنظومة الذكية لسلامة الطلبة.

وأعرب فهد الشايع عن إعجابه بالمستوى المتقدم والخطوات الناجحة التي قطعتها المؤسسة في مجالات النقل المختلفة وتوسع أعمالها واستثماراتها داخل الإمارات وخارجها، واختتم اللقاء بتبادل الدروع والهدايات التذكارية والتقاط الصور الجماعية، وإقامة مأدبة غداء على شرف الوفد الزائر.