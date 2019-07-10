وفد «جائزة حمدان الطبية» يعزي أسرة عبد الرحمن العوضي

المصدر: الكويت - البيان

بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية رئيس هيئة الصحة بدبي، قدم وفد من جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية واجب العزاء لأسرة المغفور له الدكتور عبد الرحمن العوضي رئيس المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بدولة الكويت، ووزير الصحة الأسبق.

وضم الوفد الدكتور أحمد الهاشمي عضو مجلس أمناء الجائزة، وعبد الله بن سوقات المدير التنفيذي. وعبّر عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.

يذكر أن الدكتور العوضي شغل منصب أمين عام المركز العربي للأدب الطبي، ورئيس المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، الكويت، كما فاز بجائزة حمدان لتكريم الشخصيات الطبية المتميزة في الوطن العربي.