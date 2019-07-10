ديوان المحاسبة يشارك في اجتماعات الأمم المتحدة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

يشارك ديوان المحاسبة في الاجتماع السنوي للمنتدى السياسي رفيع المستوى الذي يعقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، خلال الفترة من الـ 9 وحتى الـ 18 من يوليو الجاري، حيث يعد المنتدى إحدى الهيئات التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ويشارك في اجتماعاته السنوية مجموعة كبيرة من الحكومات والشركات ومنظمات المجتمع المدني حول العالم، وذلك من أجل نقل التجارب وأفضل الممارسات بين المشاركين، وبما يعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وصرح الدكتور حارب بن سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة رئيس منظمة الانتوساي: «أن مشاركة الديوان تأتي بصفة أن دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بديوان المحاسبة تترأس منظمة الانتوساي، وبذلك ينوب ديوان المحاسبة عن الأجهزة الرقابية في العالم بالمشاركة في هذا التجمع الدولي، وذلك لإبراز الدور الهام الذي يتوقع أن توديه الأجهزة الرقابية في تقييم ومراجعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة واقتراح الحلول المناسبة لمواجهة التحديات والصعاب التي قد تعوق تحقيق التقدم المنشود لأهداف التنمية، فضلاً عن القضايا الناشئة التي قد يكون لها تأثير على مراحل تنفيذ الأهداف».

وأضاف: «إن ديوان المحاسبة يسعى مع نظرائه من الأجهزة الرقابية إلى وضع إطار عمل مهني يمكن من خلاله قياس مدى التزام الدول بتحقيق أهداف التنمية باعتبار أن هذا الأمر يخدم مصالح الشعوب ».