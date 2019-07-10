إطلاق منصة الخدمات الإلكترونية الذكية بمركز شرطة خليفة بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت شرطة أبوظبي ممثلة في مديرية شرطة المناطق الخارجية في قطاع الأمن الجنائي، منصة الخدمات الإلكترونية الذكية في مركز شرطة خليفة.

وتهدف المنصة إلى تسهيل كافة الإجراءات والوصول بيسر وسهولة إلى الخدمات الشرطية التي توفرها، ومنها بلاغات شيكات الأشخاص، وشهادة بحث الحالة الجنائية «شهادة السير والسلوك»، وبلاغات النصب والاحتيال، وغيرها من الخدمات الذكية المتميزة التي من شأنها تقليل الجهد والوقت وتحقق رضا وثقة أفراد المجتمع. وأكد العقيد جمعة سالم الكعبي، مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية، أن التطور الإلكتروني والتقني الذكي يساهم في اختصار زمن سير الإجراءات للخدمات المقدمة للجمهور ويوفر الجهد على المتعاملين، وإن استخدام التقنيات الحديثة يضمن مستوى عالياً لكفاءة الخدمة.