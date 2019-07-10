«نيابة دبي» تنظم مبادرة «بيئة عمل صحية وإيجابية»

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت النيابة العامة بدبي بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع مبادرة «بيئة عمل صحية وإيجابية» والتي تهدف إلى تعزيز صحة ورفاهية وجودة حياة الموظفين، وتدعم خطة الصحة والسلامة المهنية التي تنتهجها النيابة العامة لضمان سلامة موظفيها من خلال إقامة أنشطة التثقيف الصحي والفحوص الطبية المختلفة.

وحظيت المبادرة بدعم القيادة العليا في النيابة العامة والمتمثلة بمشاركة المستشار يوسف حسن المطوع النائب العام المساعد، والمستشار خليفة بن ديماس المحامي العام الأول رئيس المكتب الفني للنائب العام، وعدد من أعضاء وموظفي النيابة العامة. وتضمنت المبادرة التي تستمر على مدار يومين استشارات طبية وأنشطة تثقيفية وفحوص طبية للموظفين منها فحوص أمراض السكر وفحص ضغط الدم.