شرطة دبي تناقش الاقتراحات لتلبية التطلعات المستقبلية

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

التقى العقيد الدكتور صالح الحمراني، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة بالنيابة في شرطة دبي، بموظفي الإدارة في لقاء مفتوح تضمن جلسات عدة، تمثلت في «ساعة شفافية»، و«اجتماع مفتوح»، و«محاضرات تخصصية»، و«تكريم للمتميزين»، وذلك في قاعة المسرّعات الحكومية في أبراج الإمارات بدبي، بهدف الوقوف على الأداء المؤسسي، وتقديم الاقتراحات والأفكار التي تلبي التطلعات المستقبلية لشرطة دبي.

وقال العقيد الحمراني، إن مستوى التطور والتقدم الذي وصلت إليه الإدارات العامة في شرطة دبي يعكس مدى الإدراك والوعي في المؤسسة على أهمية التطوير المستمر للأداء، وأن المشاريع والأفكار التي يتم تقديمها من كافة القطاعات تجعل حجم التحدي كبيراً، ويعوّل عليه في الخروج بتوصيات وأفكار واقتراحات جديدة.