توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة نهارا مثيرة للغبار والأتربة تتحول خفيفة إلى معتدلة السرعة مساء.

حركة الرياح: شمالية غربية تتحول إلى جنوبية غربية مساء / 20 - 30 كم/ساعة، تصل إلى 40 كم/س أحيانا.



الخليج العربي: مضطرب يصبح متوسط الموج مساء فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:53 والمد الثاني عند الساعة 07:29 الجزر الأول عند الساعة 12:33 والجزر الثاني عند الساعة 02:07

وفى بحر عمان: متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:48 والمد الثاني عند الساعة 05:27 الجزر الاول عند الساعة 09:23 والجزر الثاني عند الساعة 22:57 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 38 30 75 35

دبي 39 31 80 45

الشارقة 40 31 80 35

عجمان 37 32 80 50

أم القيوين 39 30 85 35

رأس الخيمة 40 29 85 25

الفجيرة 38 32 85 45

العين 44 29 85 15

ليوا 44 28 70 15

الرويس 41 30 75 20

السلع 43 32 50 20

دلما 42 33 60 25

طنب الكبرى 35 30 85 50

طنب الصغرى 35 30 85 50

أبو موسى 35 30 85 50