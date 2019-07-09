عيادات متنقلة للفحص السريري للبروستاتا بمستشفى خليفة في أم القيوين

المصدر: Ⅶ أم القيوين ــ عصام الدين عوض

أكد الدكتور عبد القادر الزرعوني استشاري المسالك البولية رئيس الأقسام الجراحية والحوادث في مستشفى الشيخ خليفة العام بأم القيوين، أنه تم تخصيص عيادات طبية متنقلة للفحص السريري تم خلالها منذ تفعيلها عمل الصور التلفزيونية للبروستاتا لحوالي 1500 رجل من فئات العمرية بين 50 الى 70 سنة كعينات عشوائية، وطبقاً للعينات الإيجابية سوف يتم عمل تحليلات إضافية ومتابعة تلك الحالات في المراكز المتخصصة، كما أن تلك العيادات سوف تزور بعض المراكز الصحية والمستشفيات بالدولة لزيادة الوعي بالمرض وتوزيع منشورات طبية خاصة بأمراض البروستاتا والوقاية منها، إضافة الى أنها سوف تقدم فحوصات مجانية للكشف المبكر عن سرطان البروستاتا.

وقال ان سرطان البروستاتا من أنواع السرطانات الأكثر شيوعاً بين الرجال، كما ان الكشف المبكر عنها بالمراحل الأولى من المرض سوف يسهل من عملية العلاج، ما يؤدي الى الشفاء بنسبة 100 %، كما أنه في حال تأخر الكشف عنها فإن نسبة الشفاء لا تزيد على 30 بالمئة تقريبا، مبينا أن جمعية الإمارات للمسالك البولية وبالتعاون مع المدرسة العربية للمسالك البولية أطلقت حملة للكشف المبكر عن سرطان البروستاتا بالدولة خلال العام الجاري وسوف تستمر لمدة عام، وذلك نظرا لأهمية الكشف المبكر عن سرطان البروستاتا ولعدم وجود قاعدة بيانات دقيقة عن مدى انتشار هذا المرض بالدولة ومن منطلق المسؤولية الوطنية تجاه الدولة، كما أن تلك الحملة وجدت دعماً من بعض الجهات الصحية بالدولة مثل وزارة الصحة وهيئة الصحة بدبي وكذلك بعض المستشفيات الحكومية والخاصة.