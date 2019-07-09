«إكس دبي وسكاي دايف دبي» تنضمّ إلى «إسعاد»

المصدر: دبي - البيان

ضمّت لجنة بطاقة إسعاد في شرطة دبي أندية المغامرات «إكس دبي، وسكاي دايف دبي»، إلى برنامج الخصومات «إسعاد»، حيث قدم نادي «إكس دبي» خصماً بلغت نسبته 25%، ويشمل المسار الانزلاقي «إكس لاين»، والمركبة ثلاثية العجلات «سلنك شوت» ومتنزه المغامرات «إكس بارك جونيور» ومتجر «إكس شوب». كما حصلت لجنة بطاقة «إسعاد» على خصم من نادي الرياضات الجوية «سكاي دايف دبي» بنسبة بلغت 15% في منطقة «مرغم»، و 10% في «مارينا»، وقدم النادي أيضاً لحاملي بطاقة «إسعاد» خصم بلغت نسبته 25% على رحلة طائرة «سكاي هوب» وبنسبة 25% على حديقة التزلج «سكيت بارك» وبنسبة 15% على القفز المظلي الداخلي الحر مع «إنفلايت دبي».

جاء ذلك أثناء توقيع الطرفين على اتفاقية التعاون في أكاديمية شرطة دبي، بحضور منى محمد العامري، رئيس لجنة بطاقة إسعاد، ومن طرف «إكس دبي، وسكاي دايف دبي» عبدالله بن حبتور، نائب رئيس الشؤون التجارية وإدارة الأعمال، بحضور عمر محمد أمين، مدير العلاقات الحكومية، ومحمد جواد، مدير عام «إكس دبي»، ومن لجنة إسعاد، إبراهيم البلوشي، رئيس قطاع المطاعم والمتنزهات، وحسن سيف الشامسي، رئيس قطاع التسويق.

وقالت منى العامري، إن اللجنة تسعى بشكل دائم إلى استقطاب عروض مميزة ذات نسب خصومات جيدة، محققة بذلك الهدف الرئيس الذي أنشئت من أجله بطاقة إسعاد، وهو تحقيق السعادة والرضا لحاملي بطاقة إسعاد من موظفي شرطة دبي، والجهات الحكومية وشبه الحكومية الأخرى المنضمين إلى برنامج الخصومات «إسعاد».