13 شركة تعرض 500 شاغر لتوظيف المواطنين في الظفرة

المصدر: ■ أبوظبي - البيان

تنظم وزارة الموارد البشرية والتوطين غداً يوماً مفتوحاً لتوظيف المواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل في منطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، وذلك في إطار مبادرة تسريع التوطين في المنطقة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي بإيجاد ما لا يقل عن 10 آلاف فرصة عمل للمواطنين في القطاعين الخاص والحكومي على مستوى إمارة أبوظبي.

وأشارت الوزارة أن 13 شركة تعمل في قطاعات اقتصادية مختلفة ستوفر نحو 500 شاغر خلال اليوم المفتوح الذي سيقام في صالة الأفراح للرجال بمدينة المرفأ من الـ 10 صباحاً وحتى الـ 4 عصراً.

وتستهدف المبادرة التي يرعاها سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة توظيف 1000 مواطن ومواطنة من أبناء المنطقة.

متطلبات

وأكدت الوزارة ضرورة أن يحمل الباحث عن العمل بطاقة الهوية الأصلية، والسيرة الذاتية للمشاركة في اليوم المفتوح الذي سيقوم خلاله مسؤولو التوظيف في الشركات المشاركة بإجراء مقابلات وظيفية مباشرة مع الباحثين عن العمل .

مراحل

وتدير الوزارة أيام التوظيف المفتوحة التي تنظمها مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص من خلال مرحلة الإرشاد المهني ومن ثم تسجيل الباحثين عن العمل تليها مرحلة تهيئة الباحث عن العمل لإجراء المقابلة الوظيفية.