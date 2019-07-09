صندوق التكافل في «جمعية الصحفيين» يمنح 11 قرضاً

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

وافق مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي لأعضاء جمعية الصحفيين الإماراتية، على صرف دفعة جديدة من طلبات القروض التي تقدم بها الأعضاء، وتمت الموافقة على 11 طلباً لمنح القروض، منها طلب من الأعضاء العاملين، و10 من الأعضاء المنتسبين، من الطلبات المقدمة من أعضاء الصندوق، والتي بلغ عددها 58 طلباً، بعد أن منح الصندوق دفعتين سابقتين لعدد 34 من الزميلات والزملاء.

وقالت كلثم المندوس، أمين السر العام، إن مجلس الإدارة أقر هذه الدفعة من القروض للزملاء الذين لم يحصلوا على قروض من قبل ورواتبهم قليلة بالمقارنة بزملائهم في قائمة القرض.

وأضافت المندوس، أن صرف هذه الدفعة بما يفي بحساب الصندوق خلال هذا الشهر، وأن مجلس الإدارة سينظر في الطلبات المتبقية وعددها 47 طلباً، بداية الشهر القادم، وطبقاً لمتحصلات أقساط القروض الممنوحة، وتمت الموافقة لطلبات القروض المقدمة بعد استيفاء المستندات المطلوبة لمنح القرض، وطبقاً للشروط ولائحة النظام الأساسي للصندوق، وبذلك يكون الصندوق قد منح قروضاً بمبلغ 1715000.00 درهم لـ 45 من الأعضاء منذ بداية تسلم مجلس الإدارة الجديد دورته الحالية في نهاية مارس الماضي.

وأكدت المندوس، أن الصندوق يسعى إلى تحصيل قيمة الشيكات المرتدة بكافة الطرق والوسائل، من الزملاء الذين امتنعوا عن السداد خلال الفترة الأخيرة، والتي بلغت أكثر من 90 ألف درهم.