عمار النعيمي: العالم يتطور ونواكبه بخدمات حكومية رقمية

المصدر: Ⅶ عجمان - وام

أشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، بما أنجزته حكومة عجمان الرقمية في مجال التحول الرقمي والخدمات الرقمية.

وقال سموه: إن العالم يتطور ولا بد من مواكبة هذا التطور، وإنه بجهود كوادرنا الوطنية والمؤهلة سيتم تحويل جميع الخدمات الحكومية إلى خدمات رقمية من خلال فرق العمل الذي تعمل بكل طاقاتها، ونأمل أن نرى جميع الخدمات في حكومة عجمان ومؤسساتها وهيئاتها قد تحولت إلى خدمات رقمية بأسرع وقت ممكن.

جاء ذلك عقب حضور سموه اللقاء السادس لشركاء التحول الرقمي الذي تم خلاله استعراض عدد من المشاريع التي قدمتها حكومة عجمان الرقمية وشركاؤها الاستراتيجيون، حيث عرض المستشار إبراهيم البدوي من معهد البيانات المفتوحة قصة نجاح مشروع بيانات عجمان وأهميته والمراحل التي وصل إليها كما قدم عماد شفيق من شركة غارتنر للأبحاث نبذة عن آخر التوجهات الاستراتيجية لاستخدام التكنولوجيا لعام 2019 فيما كشفت سارة البلوشي مديرة مشروع خطة التحول الرقمي من حكومة عجمان الرقمية عن الحلة الجديدة لجائزة خطة التحول الرقمي والمراحل التي وصلت إليها، كما عرضت أبرز محطات خطة المئة يوم.

وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي أن حكومة عجمان الرقمية حرصت على مواكبة ركب التطور العالمي من خلال تبني خطة التحول الرقمي للخدمات الحكومية وعملت بكل جد للانتهاء من تنفيذ عدة مراحل بهدف تعزيز تكنولوجيا المعلومات داخل كافة الدوائر الحكومية ونعمل حاليا على الانتهاء وإنجاز ما تبقى من الخدمات الرقمية.

وقال سموه إن صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، يولي أهمية خاصة لتطوير المؤسسات الحكومية في الإمارة بما يحقق النهضة الشاملة والتقدم المنشود في المجالات كافة وخاصة الخدمات الرقمية المقدمة للمجتمع من أفراد ومستثمرين ورجال أعمال أو الشركاء الاستراتيجيين أو المتعاملين معنا.

وأضاف أن حكومة عجمان الرقمية تعد من المؤسسات التي يقع على عاتقها معاونة وتمكين مؤسسات الحكومة لتتماشى مع توجه دولة الإمارات بضرورة التحول للخدمات الرقمية.

وقال سموه «نريد لعجمان أن تكون رائدة في تنافسية تقديم الخدمات الرقمية، وأن تكون سباقة في هذا المجال ومساهمة في التطور الحضاري والتقني التي تشهده الإمارات، لذا نعمل في حكومة عجمان على تطوير مرافق البنية التحتية والخدمات العامة خاصة الخدمات الرقمية والتقنية للوصول إلى الجميع من خلال الخطة الاستراتيجية التي تتبناها الحكومة لتطوير خططنا التنموية لمختلف القطاعات وتقديم أفضل الخدمات».

حضر مراسم اللقاء السادس لشركاء التحول الرقمي الذي أقيم في فندق عجمان سراي، الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والمهندس الدكتور سعيد سيف المطروشي أمين عام المجلس التنفيذي، ورؤساء ومديرو العموم في إمارة عجمان إلى جانب الفريق التنفيذي لخطة التحول الرقمي وسفراء البيانات وكوكبة من الموظفين من مختلف الدوائر الحكومية والشركاء الاستراتيجيين.

إنجازات

وقالت عهود شهيل المديرة العامة لحكومة عجمان الرقمية: إن اللقاء يحمل العديد من الإنجازات التي تترجم رؤية قيادتنا الرشيدة في إمارة عجمان، حيث يشكل مشروع بيانات عجمان جسرا يوصل الشركات والأفراد إلى ضفاف الابتكار والإبداع، ويفتح المجال أمامهم لتقديم أبحاث رائدة وتصميم تطبيقات مهمة يستفيد منها الجميع.

شكر وتقدير

توجهت عهود شهيل بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى كافة شركاء مسيرة التحول الرقمي من جهات ومؤسسات استطاعت أن ترتقي بمكانة الخدمات الرقمية من دور إضافي إلى دور ريادي يتصدر منظومة العمل الحكومي والإداري ويحقق سعادة المتعاملين وهي الغاية الأساسية التي يعمل الجميع من أجل تحقيقها.