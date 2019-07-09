اختتام حملة «أجلسهم في أماكنهم المخصصة» برأس الخيمة

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة - البيان

اختتمت إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، حملة «إذا كنت تحبهم.. أجلسهم في أماكنهم المخصصة» التوعوية، التي تندرج تحت مظلة الحملة الفرعية «أطفالنا أمانة» الاتحادية التي تم إطلاقها بالتنسيق مع المجلس المروري الاتحادي لجميع إمارات الدولة، واستهدفت توعية السائقين وأفراد المجتمع باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية أطفالهم دون سن العاشرة في إجلاسهم بمقاعدهم الخاصة في الخلف لتجنب تعرضهم للحوادث المرورية، وذلك تحقيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تعزيز أمن الطرق، وجعلها أكثر أمناً وتقديم أفضل الخدمات للجمهور وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية لإسعادهم ونشر الثقافة المرورية.

وقال العميد أحمد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، إن ختام الحملة التي استهدفت سائقي المركبات تم بعد الانتهاء من كافة إجراءاتها المتعلقة بشأن توعية السائقين عبر توزيع عدداً من المقاعد الخاصة بالأطفال عليهم وتوجيه النصح والإرشاد لهم وإيضاح نص عقوبة قانون السير والمرور بهذا الشأن، من خلال التشديد على ضرورة وضع الأطفال دون سن العاشرة في مقاعد الأمان المخصصة لهم وعدم السماح لمن هم دون العاشرة أو من يقل طوله عن 145 سم بالجلوس بالمقعد الأمامي للمركبة، حيث نص قانون السير والمرور الاتحادي عن وقوع غرامة بلغت 400 درهم لكل من يسمح للطفل من سن العاشرة فما دون أو من يقل طوله عن المذكور أعلاه بالجلوس بالمقعد الأمامي، كذلك تقع غرامة 200 درهم في حال عدم توافر مقاعد حماية مخصصة للأطفال من عمر أربع سنوات فما دون أثناء وجودهم في المركبة، لعدم تعرضهم لإصابات خطيرة نتيجة وقوع الحوادث المرورية أو عند توقف المركبة بشكل مفاجئ.