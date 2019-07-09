استعراض تجربة «زينب البلوشي» ضمن مبادرة «60 دقيقة مع مُلهم»

المصدر: دبي - البيان

استضاف مجلس وزارة الصحة ووقاية المجتمع للشباب أخيراً، المتطوعة زينب البلوشي الحاصلة على ميدالية محمد بن راشد لأبطال السعادة والإيجابية، ضمن فعالية «60 دقيقة مع مُلهم»، إحدى مبادرات المجلس الرامية إلى تسليط الضوء على نماذج إماراتية إيجابية ومتميزة من الشباب الإماراتي، بهدف الاطلاع على قصص نجاح الكفاءات الوطنية بعدة مجالات عملية، لتكون حافزاً إيجابياً لشباب المستقبل.

واستعرضت زينب البلوشي أمام مجلس الشباب تجربتها مع إنقاذ حياة خمسة أشخاص من مصابي حادث مروري وقع على طريق مليحة ـــ الشارقة، أثناء توجهها إلى مكان عملها، إذ وظفت خبراتها الإسعافية والتطوعية ضمن برنامج «ساند» التطوعي لمعالجة المصابين، وقدمت لهم الإسعافات الأولية، كما تولت البلوشي إسعاف مصابي 15 حادثاً مرورياً وإنقاذ غرقى، بدافع الحس الإنساني والواجب المهني والأخلاقي.

مؤكدة فخرها واعتزازها بعد تكريمها من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نتيجة حصولها على ميدالية أبطال السعادة والإيجابية، داعية الشباب إلى الالتحاق بالعمل التطوعي وتسخير طاقاتهم لمصلحة المجتمع وتعزيز سلوك المسؤولية المجتمعية كثقافة إيجابية تشجع عليها الجهات الحكومية، لإرساء مبدأ التكاتف الاجتماعي في مختلف المناسبات من خلال المنصة الوطنية للتطوع.

وأكد الدكتور سلطان الشريف رئيس مجلس وزارة الصحة ووقاية المجتمع للشباب أن تنفيذ الفعالية يأتي بهدف التعرف إلى قصص نجاحات أبناء الإمارات.