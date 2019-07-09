10.6 ملايين درهم إنفاق «الإحسان الخيرية» خلال النصف الأول

المصدر: Ⅶ عجمان - البيان

أنفقت جمعية الإحسان الخيرية 10.6 ملايين درهم من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الخيرية التي استفادت منها شريحة كبيرة من الأسر والأيتام والحالات المتعففة والمحتاجة، والمساعدات الطبية والمالية والغذائية الشهرية، إضافة إلى المشاريع الرمضانية والعيدية وكسوة العيد للأيتام، وتوزيع الحقيبة المدرسية.

وأشاد الشيخ عبدالعزيز بن علي النعيمي الرئيس التنفيذي لـ«الإحسان» بالدعم الذي قدمته الجهات الراعية والداعمة للجمعية لتنفيذ المبادرات والمشاريع الخيرية الموسمية من خلال توفير كل أشكال الدعم الإنساني والخيري للأسر المتعففة والمحتاجة، ضمن الجهود التي تقوم بها لتقديم العون للأسر المتعففة، من منطلق تعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية وتقديم الدعم الإنساني لفئات المجتمع.

وأفاد بأن جمعية الإحسان أنفقت 10 ملايين و650 ألف درهم منذ بداية «عام التسامح» حتى 30 يونيو 2019، في تنفيذ العديد من المشاريع الخيرية وتقديم المساعدة للأرامل والمطلقات والمهجورات وزوجات السجناء، والمساهمة في العمليات الجراحية وتوفير الأدوية، وسداد متأخرات الإيجار والرسوم الدراسية.

ولفت إلى أن شهر رمضان المبارك من أبرز المواسم التي يكثر فيها عمل الخير والإحسان، وقد اهتمت الجمعية منذ بداياتها بالاستفادة من إقبال المتبرعين والمحسنين في هذا الشهر، فأطلقت حملتها الرمضانية بإجمالي 5 ملايين و733 ألف درهم، تتمثل في توزيع المير الرمضاني، وزكاة الفطر، وإفطار الصائم، وسقيا الماء، وكسوة العيد، وعيدية اليتيم، وحملة رمضان أمان، فاستفادت 4000 أسرة من سلة «المير الرمضاني» التي تحتوي على أكياس الرز والسكر والدقيق وزيت الطبخ وبعض المعلبات والعصائر واللحوم، إضافة إلى توزيع بطاقات إلكترونية شرائية بقيمة 500 درهم لكل أسرة تخولهم التسوق من بعض المراكز التجارية، بإجمالي مليون و688 ألف درهم.

كما وفرت «الإحسان» 150 ألف وجبة ضمن مشروع «إفطار الصائم»، وإقامة 15 خيمة إفطار أمام المساجد، بتكلفة مليون و950 ألف درهم، استضافت فيها أكثر من 145 ألف صائم خلال الشهر الكريم، كما وزعت 300 وجبة إفطار يومياً على الأسر المتعففة، إضافة إلى توزيع مليون و500 ألف وجبة ضمن حملة «رمضان أمان 8».

دعم الأسر المتعففة

وقال الشيخ عبدالعزيز بن علي النعيمي: إن الجمعية، بدعم من بنك دبي الإسلامي، وزعت 2,706,109 دراهم «زكاة مال» على 925 أسرة متعففة، بمبالغ متفاوتة بعد دراسة أوضاعها المادية وعدد أفرادها، والوقوف على وضع الأسر ذات الدخل المحدود، كما وزعت زكاة الفطر على 2530 أسرة متعففة في عجمان ورأس الخيمة، بإجمالي مليون درهم، ضمن لجنة المساعدات التي تشرف على توزيع المبالغ المالية عليهم.

وذكر أن مشروع كسوة العيد للأسر الذي تستفيد منه أكثر من 1100 أسرة متعففة، بإجمالي 500 ألف درهم.

كما أنفقت الجمعية عبر «مجمع الإحسان الطبي» مليوناً و650 ألف درهم لـ 25 حالة طبية، تنوعت بين تقديم الخدمات الطبية وتوفير الأدوية وإجراء عمليات جراحية.