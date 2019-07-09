وكيل «الدفاع»: مشروع الإمارات للفضاء عنوان لريادة الدولة

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

أكد مطر سالم الظاهري، وكيل وزارة الدفاع، أن مشروع الإمارات للفضاء بات عنواناً لتجربتها التنموية الرائدة في محيطها العربي والإقليمي والدولي، كما يعد الرهان الحقيقي نحو تعزيز تنافسية الدولة في سباق التنافسية العالمية من خلال مسار يعتمد على العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي واقتصاد المعرفة، وبما يسهم في صناعة نموذج ملهم قائم على الإبداع والابتكار والتميز.

وقال في تصريح بمناسبة قرب إطلاق القمر الصناعي «عين الصقر /‏‏1»، إن الإنجازات التي حققتها الإمارات في مجال الفضاء في السنوات القليلة الماضية أظهرت أنها تمتلك القدرة والإرادة لأن تكون في المستقبل مركزاً إقليمياً ودولياً للصناعات الفضائية المتطورة التي تخدم دول وشعوب المنطقة في مختلف المجالات، لأن ما حققته من نجاحات في مجالات البناء والتنمية والتعليم يجعلها تمضي بكل ثقة وثبات نحو الانطلاق إلى مراحل أكثر تقدماً في مجال الفضاء.

مشروع وطني

وأكد وكيل وزارة الدفاع أن الدول التي تمتلك مشروعاً وطنياً للفضاء هي الدول القادرة على تعزيز تنافسيتها ومكانتها على خارطة الدول المتقدمة، والإمارات باتت ضمن الكبار في هذا المجال الاستراتيجي، الذي بات أحد مؤشرات تقييم قوة الدولة الشاملة، الاقتصادية والتكنولوجية والدفاعية، خاصة أن استخدامات الصناعات الفضائية لا تقتصر على الجوانب المدنية وإنما تمتد أيضاً إلى المجالات الأمنية والدفاعية والعسكرية، والإمارات تدرك ذلك جيداً.