عبدالله بن زايد ووزير الشؤون الخارجية الهندي يبحثان تعزيز العلاقات

المصدر: Ⅶ نيودلهي - وام

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، والوفد المرافق له في نيودلهي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار، وزير الشؤون الخارجية الهندي، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها سموه إلى جمهورية الهند.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطاقة وغيرها من المجالات المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند وأوجه تطوير وتعزيز آفاقها في شتى المجالات.

وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول مجمل التطورات الإقليمية والدولية خصوصاً تطورات الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن. وشدد الجانبان خلال اللقاء على أهمية مكافحة التطرف والإرهاب بكافة أشكاله.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك مع جمهورية الهند. من جانبه رحب الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع الإمارات في ظل دعم ورعاية قيادتي البلدين.