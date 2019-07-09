الشارقة تصدر أول إقامة ذهبية لرئيس مجلس إدارة مجموعة كينجستون القابضة

المصدر: Ⅶ الشارقة ـ البيان

كرّمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الشارقة أمس لالو سامويل رئيس مجلس الإدارة ومدير عام مجموعة كينجستون القابضة، رئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع الصناعة في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسلّمت له أول إقامة ذهبية في إمارة الشارقة، وذلك في إطار نظام الإقامة الدائمة للمستثمرين، الذي يأتي تطبيقه تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2018 بتقديم تسهيلات بشأن الإقامة للمستثمرين ورواد الأعمال والمبدعين وأصحاب المواهب الذين تنطبق عليهم الشروط المحددة لكل فئة ولأفراد عائلاتهم.

وتم تسليم الإقامة الذهبية من قبل المدير التنفيذي للإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة العميد عارف محمد الشامسي، بحضور العقيد عبدالله صالح النقبي نائب مدير إدارة أذونات الدخول والإقامة، وعدد من ضباط الإدارة، ويتمتع حاملو «الإقامة الذهبية» بالعديد من المزايا تشمل الإقامة بدون ضامن داخل الدولة للشخص وكذلك أفراد أسرته وهم الزوجة والأبناء، وإمكانية كفالة عمالة مساعدة بما لا يزيد على 3 عمال، والحصول على إقامة لأحد كبار العاملين لديه مع أفراد أسرهم.

شكر

وأعرب لالو سامويل عن شكره وتقديره الكبير لإقامة الشارقة، على مبادرتهم بالتواصل معه وتعريفه بمنظومة الإقامات الذهبية وتوفير الفرصة له للاستفادة منها، لافتا إلى أهمية المبادرة في دعم الأفق الاستثماري في الدولة، فضلاً عن دورها في توفير الاستقرار الأسري والراحة النفسية للمستثمر وأسرته، كما تعكس أهمية التنوع الثقافي والتسامح وقبول الآخر لدى المجتمع الإماراتي.

يشار إلى أن «الإقامة الذهبية» موجهة للمستثمرين ورواد الأعمال الوافدين بهدف استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات وأصحاب الشركات الرائدة ذات الخبرات العالمية وكذلك الكفاءات في كافة القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، والباحثين في المجالات العلمية والطلبة المتفوقين، بما يسهم في تمكينهم من المشاركة في مسيرة النهضة والتقدم التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات.