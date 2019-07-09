شرطة أبوظبي تدعو السائقين للتعاون في حماية المشاة من حوادث الدهس

المصدر: أبوظبي - البيان

دعت شرطة أبوظبي قائدي المركبات إلى ضرورة التعاون في حماية المشاة من حوادث الدهس والمبادرة الجادة في السماح لهم بالعبور من الأماكن المخصصة وذلك من أجل سلامتهم مرورياً.

وطالبت المشاة بضرورة الالتزام باستخدام الأماكن المخصصة لعبورهم كالجسور والأنفاق، والالتزام بإشارات المشاة الضوئية على التقاطعات التي تعمل متزامنة مع الإشارات الضوئية لتنظيم حركة سير المركبات.

وحثت السائقين على خفض السرعات بالقرب من الأماكن المخصصة لعبور المشاة وفي المناطق الصناعية، وعلى الطرق الداخلية بالأحياء السكنية، ومنحهم الأفضلية في العبور. ولفتت إلى استمرار برامج وأنشطة التوعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة إلى جانب تنفيذ الحملات الميدانية.