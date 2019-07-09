مناقشة المؤشرات الوطنية والاستراتيجية لشرطة رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

ترأس اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، اجتماع فريق المؤشرات الوطنية والإستراتيجية والمبادرات بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، حيث ناقش الاجتماع، نتائج المؤشرات الوطنية والاستراتيجية والمبادرات بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، خلال الربع الثاني من 2019.

حضر الاجتماع العميد عبد الله الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، والمديرون العامون، وأعضاء فريق ملاك المؤشرات الوطنية والإستراتيجية والمبادرات بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.

واستعرض المقدم جاسم الخربيج رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي بشرطة رأس الخيمة، نتائج المؤشرات الوطنية والاستراتيجية والمبادرات في الربع الثاني 2019، مقارنة مع نتائج الربع الثاني من 2018 .