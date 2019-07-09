شرطة دبي تناقش نقاط التحسين في قطاع إسعاد المجتمع والتجهيزات

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

ترأس اللواء محمد سعيد بخيت، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات في شرطة دبي، اجتماع مناقشة نتائج برنامج ضبط، ونسبة الإنجاز لنقاط التحسين للإدارات العامة التابعة للقطاع، وذلك بهدف رفع مستوى كفاءة الأداء والريادة في إسعاد المجتمع والخدمات والتجهيزات، وذلك بحضور العميد خالد شهيل، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والعميد نعيم الخطيب، مدير الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات بالنيابة، والعميد الدكتور عبد الله علي، والعميد خالد الشامسي، وعدد من الضباط.

وناقش الحضور عدداً من المواضيع، منها نتائج برنامج «ضبط» والمعني بمتابعة مؤشرات الإدارات العامة، ونقاط التحسين الخاصة بمتابعة فرص التحسين المستمر، والتطبيقات الذكية المراد تنفيذها مع الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، ومناقشة أداء إدارة العقود والمشتريات، وإدارة الصيانة، وإدارة الهندسة والمشاريع، وإدارة التموين والضيافة.

وقال اللواء محمد سعيد بخيت، إن هذا القطاع له أهمية كبيرة لمنظومة العمل الشرطية، كونه يضم الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، التي تعلب دوراً مهماً في إسعاد المجتمع الداخلي المتمثل في الموظفين، والجمهور الخارجي، وكذلك المبادرات والسمعة والشراكة والإعلام الأمني، وغيرها من التخصصات المتنوعة والداعمة للعمل المؤسسي، ويضم القطاع أيضاً الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات.