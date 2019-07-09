27.3 مليون معاملة أنجزتها «إقامة دبي» عبر منافذ الإمارة في النصف الأول

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

أنهت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري إجراءات 27 مليوناً و373 ألفاً و641 مسافراً من القادمين والمغادرين عبر منافذ دبي الجوية والبحرية والبرية، استحوذت فيها المنافذ الجوية على النسبة الأعلى في حركة دخول وخروج المسافرين بواقع 25 مليون مسافر، تلاه عدد المسافرين القادمين والمغادرين عبر المنافذ البرية بواقع مليون و816 ألفاً و141 مسافراً، فيما بلغ عدد المسافرين عبر المنافذ البحرية 557 ألفاً و500 مسافر.

بوابات ذكية

وقال اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي إن الإحصائيات النصف سنوية أظهرت زيادة في عدد مستخدمي البوابات الذكية خلال الفترة الأخيرة بواقع 5 ملايين و731 ألفاً و67 مستخدماً الأمر الذي يشير إلى إقبال الناس على استخدام هذه البوابات، مشيراً إلى أن «إقامة دبي» تدعو المسافرين عبر مطار دبي الدولي لاستخدام البوابات المنتشرة في صالات المغادرين والقادمين والبالغ عددها 122 بوابة وذلك لتسريع انجاز إجراءاتهم.

وأكد المري أن «إقامة دبي» حريصة على توفير أعلى معايير الجودة والسلامة الأمنية عبر مطارات دبي من خلال تقديم خدمات تسهل إجراءات المسافرين والمواطنين، وذلك ترجمة لتوجهيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» بأن يكون مطار دبي الدولي «بوابة السلام» يطل منها كل شعوب العالم وأيقونة للسعادة والأمن والاطمئنان لكل مسافر، مؤكداً في الوقت ذاته أن «إقامة دبي» على أتم الاستعداد لتوفير أفضل الخدمات للمسافرين عبر كافة منافذها، كما أنها وضعت خطة شاملة تمثلت في تكثيف الجهود ووضع آلية عمل محكمة استعداداً لموسم العطلة الصيفية والذي من المتوقع أن يزداد عدد المسافرين خلال هذه الفترة.

أذونات دخول

وعلى صعيد متصل قال المري إن إقامة دبي أنجزت خلال النصف الأول من العام الجاري 9 ملايين و501 ألف و512 معاملة إذن دخول وإقامة، حيث بلغ عدد معاملات الإقامة والتي تنوعت بين اصدار وتجديد قرابة 2 مليون و118 ألفاً و19 معاملة، في حين بلغ عدد معاملات أذونات الدخول 7 ملايين و383 ألف و493 معاملة.