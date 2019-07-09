هيئة الأعمال الخيرية توقع اتفاقية مع مفوضية شؤون اللاجئين

المصدر: عجمان - البيان

وقعت هيئة الأعمال الخيرية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمس، اتفاقية مشتركة بـ 600 ألف دولار أمريكي لدعم اللاجئين والنازحين في النيجر.

ووقع الاتفاقية في مدينة جنيف الدكتور خالد عبد الوهاب الخاجة، المدير التنفيذي لهيئة الأعمال الخيرية وخالد خليفة، الممثل الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في دول مجلس التعاون الخليجي، جاء ذلك على هامش مشاركة وفد الهيئة في أعمال مؤتمر المشاورات السنوية بين المفوضية والمنظمات غير الحكومية في جنيف، والتي تجمع أكثر من 300 منظمة غير حكومية من 90 بلداً، وهو التجمع الإنساني الأكبر من نوعه للأمم المتحدة.

ونصت الاتفاقية على العمل المشترك بين الطرفين، حيث تقوم الهيئة بتوفير التمويل اللازم للبدء في عملية البناء لمشاريع الإسكان المتعددة الأشكال في النيجر على أن تقوم المفوضية بالتنفيذ والإشراف على تلك الوحدات السكنية لصالح اللاجئين والنازحين في النيجر.

وقال الدكتور خالد الخاجة: إن هيئة الأعمال الخيرية تولى ملفات النازحين والمهجرين في مناطق الشدة أهمية كبرى، وتعمل من خلال مكاتبها وفروعها حول العالم على رصد مواطن الضعف والحاجة والوقوف على أحوالهم والتعرف إلى احتياجاتهم التي تتزايد مع تردى الأوضاع في عدد من الدول الفقيرة.

ومن جهته قال خالد خليفة: إن مفوضية اللاجئين فخورة بالتعاون مع هيئة الأعمال الخيرية للمرة الثانية في العام 2019، وهي شراكة ستدعم جهودنا في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الملحة للاجئين والنازحين في النيجر، وذكر أن مشروع الوحدات السكنية يحسن الظروف المعيشية، فضلاً عن توفير السلامة والخصوصية لآلاف اللاجئين.