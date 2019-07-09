تعاون بين مؤسسة الإسعاف وجائزة دبي للأداء الحكومي المتميز

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

بحث خليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، سبل تطوير التعاون والتنسيق مع جائزة دبي للأداء الحكومي المتميز خلال لقائه مع هزاع النعيمي المنسق العام للجائزة .

ويأتي ذلك في إطار حرص الجانبين على تفعيل عمليات الشراكة المؤسسية بين الجهات الحكومية . وقال خليفة بن دراي المدير التنفيذي إن الطرفين ناقشا تطوير التعاون وتعزيز التواصل والشراكة وأكد هزاع النعيمي حرص الطرفين على تقوية العلاقات بما يصب في تحقيق رؤية دبي 2021 والمصلحة العليا للوطن.

وقالت الدكتورة عائشة المطوع مدير مكتب الاستراتيجية والتميز المؤسسي، إن التعاون مع المجلس التنفيذي وجائزة دبي للأداء الحكومي المتميز متواصل، مؤكدة أن الزيارات المتبادلة بيننا ترسخ هذا التعاون والشراكة من اجل تطوير الأداء وتحسين الخدمات.