«الموارد الطبيعية» في الفجيرة تطوّر مهارات 21 مفتشاً بيئياً

المصدر: الفجيرة - البيان

نفّذ قسم الرقابة البيئية بمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية (الانعقاد السابع) من بين 12 انعقاداً على مدار العام، والذي تضمن زيارة ميدانية لإحدى المنشآت التعدينية بإمارة الفجيرة بمشاركة 21 مفتشاً بيئياً بهدف تطوير مهاراتهم في الرقابة والتفتيش على القطاع التعديني بإمارة الفجيرة .

حضر الجولة الميدانية التدريبية المهندس علي قاسم المدير العام للمؤسسة وسعيد الزحمي رئيس قسم الرقابة البيئية في المؤسسة، حيث تأتي الجولة الميدانية بهدف تعريف المفتشين المشاركين على آلية ومنهجية وأسس العمل في التفتيش البيئي.

وأوضح المهندس علي قاسم أن البرنامج استهدف تدريب المشاركين على حزمة من مهارات وخبرات علمية وعملية في الاختصاصات .