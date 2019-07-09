ورشة تناقش اشتراطات الصحة في مراكز التجميل بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

نظّمت بلدية مدينة أبوظبي ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة مؤخراً في مسرح بلدية مدينة أبوظبي ورشة توعوية حضرها أكثر من 500 شخص من مالكي مراكز التجميل والصالونات النسائية والرجالية، وذلك لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في مراكز التجميل وبأهمية الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة المهنية بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المُقدمة في إمارة أبوظبي وضمان سلامة المجتمع.

وتم خلال الورشة التي نظمتها إدارتا الصحة العامة في بلدية مدينة أبوظبي، وإدارة مطابقة الأنظمة وخدمات الأفراد في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، تعريف الحضور بأهمية البرنامج الذي يهدف إلى امتثال العاملين في هذا المجال للمتطلبات والمعايير التي حددتها الجهات التنظيمية والخبراء في أبوظبي، بالإضافة إلى توافق الخدمات المقدمة مع معايير الجودة والصحة والسلامة المهنية وشرح آلية تطبيق قرار تنظيم وتأهيل العمالة في مراكز التجميل وصالونات الحلاقة.

كما تضمّن برنامج الورشة تعريف المشاركين بالمراحل الخمس التي يتضمنها برنامج المطابقة، والتي تبدأ ببرنامج تدريبي إلزامي بخصوص اشتراطات الصحة والسلامة المطلوب تطبيقها ومن ثم تقييم قدرات العمالة ومهاراتهم من خلال الخضوع لعمليات تقييم مبنية على اشتراطات مهنية تم تطويرها من قِبل فرق عمل متخصصة وخبراء في مجال التجميل والحلاقة، ثم يقوم المجلس بإصدار شهادات المطابقة لكل من يستوفي الاشتراطات والمعايير ويجتاز عملية التقييم بنجاح، وأخيراً تقوم الجهات التنظيمية بعد ذلك بترخيص الحاصلين على الشهادة لمزاولة المهنة وبعد ذلك يأتي دور المراقبة والتفتيش المستمرة خلال فترة صلاحية الشهادة.

من جانبه أكد الدكتور سعيد محمد قرواش الرميثي مدير إدارة الصحة العامة أن هذه الورشة تأتي تأكيداً لحرص البلدية على تعزيز علاقات الشراكة مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بهدف الارتقاء بالممارسات المتقدمة في مجال الرقابة والمتابعة لمراكز التجميل وصالونات الحلاقة، وتوفير أفضل الإجراءات الوقائية التي من شأنها حماية صحة مرتادي المراكز وصون سلامتهم .

وفي هذا الصدد أكد سيف الباكري، مدير إدارة مطابقة الأنظمة وخدمات الأفراد في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، على أهمية التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين في إمارة أبوظبي لتحسين جودة الخدمات في الإمارة وتطبيق أفضل الممارسات .