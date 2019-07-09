شرطة أم القيوين تطلق «صيف آمن 2019»

المصدر: ■ أم القيوين ـ عصام الدين عوض

أطلقت القيادة العامة لشرطة أم القيوين صباح أمس الأول مبادرة «صيف آمن 2019» في نسختها الـ8 بمشاركة 80 طالباً وطالبة من المواطنين وأبناء المواطنات الناجحين في الصف الـ9 وحتى المرحلة الجامعية، وبرعاية جمعية أم القيوين الخيرية، وبدعم من الجهات الاتحادية والمحلية بالإمارة، وبدأ التسجيل قبل أسبوعين من إطلاق المبادرة، حيث توافد الطلبة والطالبات للتسجيل عبر الموقع الإلكتروني للقيادة أو بالحضور الشخصي لقسم الإعلام والعلاقات العامة بالقيادة.

وقال النقيب ناصر علي بوعصيبة رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة: «إن المبادرة شهدت خلال العام الجاري زيادة في عدد الطلبة بواقع 20 متدرباً، ما يؤكد حرص الطلبة على الاستفادة من إجازتهم الصيفية، مبيناً أن فترة التسجيل استمرت أسبوعين.