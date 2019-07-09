مناقشة خطة عمل فرسان المعرفة والابتكار بشرطة دبي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

نظم مركز المعرفة والابتكار في الإدارة العامة للشؤون الإدارية في شرطة دبي، ورشة عمل حملت عنوان «فرسان المعرفة والابتكار» في مسرح الأدلة الجنائية في القيادة العامة لشرطة دبي، بحضور 43 موظفاً من فرسان المعرفة من كافة الإدارات العامة المعنيين بهذا الجانب، بهدف مناقشة خطة عمل الابتكار في الإدارات، واستعراض استراتيجية شرطة دبي للابتكار.

وقال العميد أحمد محمد رفيع، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، إن مستوى التقدم والتطور الذي تشهده شرطة دبي في كافة الأصعدة يتطلب المضي قدماً نحو تطوير منظومة العمل بشكل مستمر، عبر توليد الأفكار الجديدة، وصناعة المعرفة الهادفة، والاستفادة من أفضل الممارسات، وتطوير المورد البشري، عن طريق الدورات التخصصية وورش العمل والملتقيات التي ترفع من مستوى المعارف والعلوم لديهم.

من جانبه، قال المقدم دكتور إبراهيم سباع المري، مدير مركز المعرفة والابتكار، إن المركز حريص على الالتقاء بكافة الموظفين العاملين في مجال المعرفة والابتكار في الإدارات العامة، والذين أطلق المركز عليهم مسمى «فرسان المعرفة» لما لهم من دور مهم في تفعيل منظومة المعرفة والابتكار في إداراتهم.

وتضمنت الورشة التي قدمها الدكتور سيد أحمد بن روان، مستشار متخصص في الابتكار في القيادة العامة لشرطة دبي، تضمنت استراتيجية شرطة دبي للابتكار، ومعيار الابتكار والتنافسية، وأنواع الابتكار، والتوجهات المستقبلية للابتكار في شرطة دبي، والمنهجيات والآليات والوسائل المطبقة في المعرفة والابتكار.