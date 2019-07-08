إقامة الشارقة تمنح الإقامة الذهبية لمستثمر أجنبي

المصدر: الشارقة -البيان

في إطار نظام الإقامة الدائمة ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ الذي يأتي تطبيقه تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة2018 بتقديم تسهيلات بشأن الإقامة للمستثمرين ورواد الأعمال والمبدعين وأصحاب المواهب الذين تنطبق عليهم الشروط المحددة لكل فئة ولأفراد عائلاتهم قام المدير التنفيذي للإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة العميد عارف محمد الشامسي بتسليم أول إقامة ذهبية في إمارة الشارقة لـ لالو سامويل رئس مجلس الإدارة ومدير عام مجموعة كينجستون القابضة وذلك بحضور العقيد عبدالله صالح النقبي نائب مدير إداره أذونات الدخول والإقامه وبحضور عدد من ضباط الإدارة ..