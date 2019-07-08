رأس الخيمة تبحث إمكانية تركيب كاميرات مراقبة في وسائل النقل

المصدر: رأس الخيمة - البيان

ناقشت شرطة رأس الخيمة وهيئة الموارد العامة وهيئة المواصلات، حول سبل تعزيز التعاون بينها، وأفضل السبل لخلق آليات عمل مشتركة، تخدم الصالح العام، وتدفع بالإمارة نحو تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاح، إذ تم وضع الخطوط العريضة لآلية التعاون والتنسيق بين الجهات المذكورة في مجالات المشاريع التطويرية المشتركة، والبحث في إمكانية الربط المروري، لضمان توفير الوقت والجهد على المتعاملين، إلى جانب التعاون في تنظيم حملات تفتيشية دورية بين شرطة رأس الخيمة وهيئة المواصلات على تهريب الركاب، بما يسهم في بسط الأمن والأمان، التي تترك آثارها السلبية في المجالات الاقتصادية والسياحية والأمنية على حد سواء.

بالإضافة إلى التطرق لإمكانية تركيب كاميرات مراقبة في وسائل نقل المواصلات من حافلات وسيارات الأجرة، حسب جمال أحمد الطير رئيس مجلس إدارة هيئة الموارد العامة في رأس الخيمة، خلال ترؤسه الاجتماع الذي ضم كلاً من العميد عادل الغيص مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة رأس الخيمة، والمقدم ذياب الحرش رئيس قسم الشؤون القانونية، والمهندس إسماعيل حسن البلوشي مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، وميسون محمد الذهب نائب مدير عام هيئة الموارد العامة.