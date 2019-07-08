ترقية منتسب بشرطة دبي لضبطه سارقَي سيارة أجرة

المصدر: دبي - البيان

أمر اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بترقية الشرطي مصطفى عوض يحيى من الإدارة العامة للمرور، لشجاعته في ضبط سارقي سيارة أجرة، وتمكنه بمفرده من تقييدهما والسيطرة عليهما، بعد وقت قصير جداً على تنفيذهما للجريمة.

وجاء أمر الترقية خلال تكريم القائد العام للشرطي مصطفى، نظير يقظته وفطنته وسرعة استجابته لنداء بلاغ الإدارة العامة للعمليات حول واقعة السرقة، حيث تمكن من تحديد السيارة المسروقة، ومتابعتها بالدورية الشرطية التي كان على متنها، إلى أن أوقفها وسيطر على سارقيها، وتسلّم الشرطي شهادة التكريم بحضور ابنه.

وأشاد اللواء المري بجهود وانضباط والتزام الشرطي مصطفى، وقيامه بدوره على أحسن وأكمل وجه، بما يعكس المهنية العالية لرجل الشرطة الحريص على توفير الأمن للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارة. وقدم اللواء المري شهادة شكر وتقدير إلى الشرطي مصطفى.

وتقدم الشرطي مصطفى بالشكر للواء المري، تقديراً لهذه اللفتة الكريمة، ولاهتمامه بكل منتسبي شرطة دبي، ومتابعته لعملهم ميدانياً، مؤكداً أن هذا التكريم يعتبر بمثابة وسام شرف على صدره.