تكريم خريجي دبلوم الدراسات القانونية لأعوان السلطة القضائية في دبي

المصدر: دبي - البيان

كرّمت النيابة العامة بدبي الدفعة الرابعة من خريجي دبلوم الدراسات القانونية لأعوان السلطة القضائية لموظفي النيابة العامة، بحضور المستشار خليفة بن ديماس المحامي العام الأول رئيس المكتب الفني، والدكتور جمال السميطي مدير عام معهد دبي القضائي، وذلك لاجتيازهم الفترة المقررة والتي استمرت لـ 6 أسابيع بنجاح، ويهدف البرنامج التدريبي الذي جاء بالتعاون مع معهد دبي القضائي، إلى تزويد معاوني النيابة العامة من كتاب التحقيق ومنفذي الأحكام ومعلني كتاب القضاة، بالمعلومات الأساسية المرتبطة بمفهوم هذه المهن ودورها وأهميتها في السلك القضائي. وطرح البرنامج الذي ضم 14 موظفاً وموظفة، عدة موضوعات مهمة في تطوير كفاءة المنتسبين، منها الثقافة القانونية العامة بالإضافة إلى التطرق إلى قانون الأحوال الشخصية وجرائم التزوير.