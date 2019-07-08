«اتحادية الكهرباء»: زيادة سعة المكيف تتطلب مراجعة الهيئة

المصدر: دبي - وائل نعيم

ال محمد صالح، مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، لــ «البيان» إنه يجب على المستهلكين التواصل مع الهيئة في حالة زيادة سعة المكيف من طن إلى 2 طن على سبيل المثال، لمراجعة التمديدات الداخلية لأسلاك الكهرباء ولوحة التوزيع حتى تسطيع أن تتحمل الطاقة الإضافية المطلوبة نتيجة رفع قدرة المكيف.

وأضاف: «من الضروري جداً أن يتم تثبيت ثرموستات المكيف على حرارة معينة وتشغيل التبريد الآلي الذي يتيح لــ «الكمبروسر» عدم العمل بشكل متواصل من خلال الوصول إلى درجة الحرارة التي تم تثبيتها فيفصل بشكل آلي، وبالتالي لا يتسبب في سخونة الأسلاك الكهربائية وإتلافها أو حدوث حرائق، وهذا يسهم في إطالة عمر المكيف وتوفير كميات كبيرة من الطاقة وبالتالي تخفيض فاتورة الاستهلاك، عبر تخفيف الضغط على محطات الكهرباء».

وأوضح محمد صالح أنه في حالة زيادة الأحمال والتسبب في احترق المصهر أو الأسلاك الكهربائية الداخلية ولوحة التوزيع في المساكن أو الشقق وحدوث فصل للكهرباء عن المسكن ومراجعة الهيئة، تقوم الهيئة بإرسال فنيين ليتم إصلاح الضرر وتوعية المستهلكين بالخطوات التي يجب اتباعها لضمان السلامة، وإذا تسبب الحريق بأضرار لشبكة الهيئة فيتم فرض مخالفة على المستهلك.