«كلنا شرطة» تناقش الاستفادة من طاقات الشباب ومهاراتهم

المصدر: أبوظبي - البيان

ناقشت ورشة «عصف ذهني» نظمتها إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي، تفعيل دور أعضاء «كلنا شرطة» فئة الشباب، والاستفادة من طاقاتهم ومهاراتهم.

وقال العقيد الدكتور حمود سعيد العفاري مدير إدارة الشرطة المجتمعية: إن الورشة ركزت على إبراز دور الشباب في الارتقاء بالعمل الشرطي، ورفد مسيرة التنمية، وخطط شرطة أبوظبي في تسخير الإمكانيات لتمكين الشباب من خلال البرامج والمبادرات والأنشطة، وتشجيعهم على طرح الأفكار بما يعزز تطوير العمل الأمني.

وأكد اهتمام شرطة أبوظبي بالشباب ورعايتهم والاستفادة من طاقاتهم، مشيراً إلى أن «كلنا شرطة» أتاحت للجميع الإسهام في الحفاظ على مكتسبات إمارة أبوظبي.