جهاز «سهل» يقدم خدمات ذكية لـ«ترخيص السائقين»

المصدر: أبوظبي - البيان

دعت شرطة أبوظبي الجمهور إلى الاستفادة من المزايا العديدة لجهاز سهل، والذي يقدم خدمات ذكية تهدف إلى تبسيط الإجراءات في رحلة متميزة تسهم في إسعاد المتعاملين.

وأوضحت أن استخدام سهل يعزز من تقديم خدمات «ترخيص السائقين والآليات وخدمات دفع المخالفات»، لتمكينهم من إتمام معاملاتهم على وجه السرعة بما يتناسب مع وقت المتعامل، وذلك في إطار، رؤية شرطة أبوظبي في تحديث وتطوير الخدمات وفق أفضل الممارسات العالمية.

وذكرت أنها قامت بتفعيل وتشغيل أجهزة «سهل» في مراكز الخدمة ومحطات بترول أدنوك، مؤكدة الحرص على تنويع قنوات تقديم الخدمة المتاحة للجمهور ومشيدة بجهود وتعاون «أدنوك» - الشريك الاستراتيجي - في إنجاح مراحل تفعيل الأجهزة الجديدة.

ويتميز الإصدار الجديد من جهاز «سهل» بخصائص أمنية عالية، ويتيح ثلاثة خيارات للدخول إما باستخدام بطاقة الهوية، أو استخدام اسم المستخدم والرمز السري الخاص بالتطبيق الذكي للقيادة، أو باستخدام منظومة الدخول الذكي التابع لهيئة تنظيم الاتصالات، حيث يتم التعرف على المتعامل من خلال أحد هذه الطرق.

وأوضحت أن الحصول على الخدمات عبر الجهاز يتم بوضع بطاقة الهوية في المكان المخصص لها للتعرف على المتعامل، واستدعاء ملفه المروري، وعرض قائمة بالمركبات المسجلة ليقوم باختيار المركبة.

ويحصل المستفيد على تلك الخدمات بعد التأكد من الحالة الفنية للمركبة وصلاحيتها والتأمين عليها، وعدم وجود مخالفات عليها، وتسليم صاحب المركبة الملكية الجديدة وإيصال بالمبلغ المدفوع مع ملصق صلاحية الملكية عن طريق الجهاز. وتتميز خدمة «سهل» بسهولة التعامل من خلال الشاشات التي تعمل باللمس، وتوافر دليل المستخدم في أماكن وجود أجهزة الخدمة، فيما يشمل النظام حزمة من الخدمات الإلكترونية منها تجديد ملكية المركبات، وإصدار بدل فاقد أو تالف، ودفع الغرامات والمخالفات والاستعلام عن الإجراءات الخاصة بخدمات ترخيص المركبات والسائقين، وعناوين وأرقام هواتف مراكز الشرطة في إمارة أبوظبي، وخدمة تقديم الشكاوى والمقترحات، والخرائط الإلكترونية وأسماء الصيدليات المناوبة وحالة الطقس.

إسعاد المتعاملين

وفرت إدارة ترخيص الآليات والسائقين في القيادة العامة لشرطة عجمان جهاز الخدمة الذاتية (سهل) للجمهور في جمعية أسواق عجمان التعاونية بمنطقة الجرف. وقال المقدم خليفة سلطان خليفة أبو مهير مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين: إن توفير جهاز سهل في جمعية عجمان التعاونية جاء ضمن جهود شرطة عجمان للتسهيل على الجمهور في إنجاز الخدمات، وتم توفير الجهاز ليعمل مع بداية يوليو 2019 من 7:30 صباحاً ولغاية 12:00 منتصف الليل، ليقدم خدمات تجديد رخصة مركبة، وبدل فاقد أو تالف ملكية مركبة، واستعلام ودفع المخالفات المرورية.