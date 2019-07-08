شرطة دبي تطلق الأنشطة الصيفية الطلابية في 6 مراكز تدريبية و6 مدارس

المصدر: دبي - البيان

شهد العقيد عبد الله الخياط، مدير مركز حماية الدولي في شرطة دبي، ونائبه المقدم الدكتور عبد الرحمن شرف المعمري، انطلاق «برنامج الأنشطة الطلابية الصيفية» في مدرسة أسماء بنت النعمان في منطقة الطوار3، التي ينظمها مجلس شرطة دبي الطلابي في مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وذلك في 6 مراكز تدريبية و6 مدارس في إمارة دبي، بهدف استثمار الإجازة الصيفية للطلاب والطالبات، ضمن خطة برامج تدريبية متنوعة وهادفة.

وقال العقيد عبدالله الخياط، إن شرطة دبي تحرص بكافة قطاعاتها إلى إسعاد المجتمع، عبر تنفيذ المبادرات والأنشطة التي تخدم الأسرة في المقام الأول، كونها أساس المجتمع وبنيته التي تشكل هذا المكون المجتمعي، وأن شريحة طلاب المدارس لهم الأولوية في الاهتمام، كونهم مستقبل الوطن وعماده، وقادة الغد في كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وهم من يُعول عليهم لتحمل المسؤولية مستقبلاً، وأن تنشئتهم الصحيحة هو الهدف الذي يجب على الجميع إدراكه والعمل على تحقيقه.

وأضاف العقيد الخياط، أن هذه الأنشطة التي تتضمن برامج رياضية وعسكرية، ودورات ومحاضرات توعوية، وزيارات ميدانية لبعض الأماكن في شرطة دبي مثل غرفة القيادة والسيطرة والتحكم، وفرقة الكلاب البوليسية K9، تعمل على خلق ثقة بين الطلاب والشرطة، وتزيل الرهبة التي قد تتشكل عند البعض منهم في التعامل مع رجال الشرطة، وتعرفهم بالجهاز الشرطي وأهميته، وبدوره المجتمعي والإنساني، وقيم التسامح والتعايش، منوهاً بأن البرنامج مفتوح لكافة الجنسيات.