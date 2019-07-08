670 «سفيراً» إلى 10 وجهات دولية للتدريب الصيفي

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

أطلقت وزارة التربية والتعليم البرامج التدريبية الصيفية للطلبة والمعلمين المشاركين في برنامج «سفراؤنا»، حيث تنطلق الرحلات ابتداءً من اليوم وتستمر لـ 7 أسابيع، ومن المقرر أن يتوجه المشاركون لـ 10 وجهات دولية هي: «المملكة المتحدة، زنجبار، فرنسا، إيطاليا، أذربيجان، إيرلندا، كندا، كوريا الجنوبية، ماليزيا، الولايات المتحدة».ويبلغ عدد المشاركين 670 في البرامج الـ 8 لمبادرات سفراؤنا، بواقع 456 مشاركاً من طلبة التعليم العام، و 102من التعليم العالي، و112 من المعلمين ضمن برنامج سفراء التعليم.

ويغادر اليوم طلبة التعليم العالي متجهين إلى سنغافورة، فيما يتجه طلبة سفراء روائع إلى شيكاغو، واستحدثت الوزارة مسار «الاعلام» وهو مسار موازي لمبادرة «سفراؤنا» ويستهدف طلبة التعليم العالي أو أحد أفراد الميدان التربوي العاملين في وزارة التربية والتعليم، على أن يتولى المرافقين تصوير الفعاليات وإعداد التقارير الإعلامية عن الرحلة.

وقالت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة: «إن برنامج (سفراؤنا) يعتبر رحلة ملهمة تفتح مدارك الطلبة المعرفية ويحمل في ثناياه قدراً كبيراً من الأهمية والمسؤولية، إذ تعول الوزارة على الطلبة المنخرطين في البرنامج لتحقيق التميز والريادة في كافة المجالات المعرفية والمستقبلية داعية الطلبة إلى نقل تجاربهم وما سيكتسبونه خلال رحلتهم إلى بقية أقرانهم وزملائهم في المدارس».

ولفتت إلى أن الطلبة سيتوجهون إلى وجهاتهم ابتداء من اليوم وحتى 7 أسابيع تحت إشراف مختصين ومشرفين تربويين وذلك بهدف تعزيز وإثراء القدرات الإبداعية والابتكارية والتطوعية والفنية والقيادية للطلبة وتسليحهم بمهارات القرن الـ 21.

معايير

ولفتت الشامسي خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الوزارة، أمس للإعلان عن اطلاق برنامج «سفراؤنا» إلى أن عملية اختيار الطلبة للمشاركة في البرنامج راعت الجوانب الشخصية للطلبة، إلى جانب قدراتهم المعرفية والعلمية مشددة على أهمية تكامل الجانبين كي يتمكن المشاركون في البرنامج من تحقيق الاستفادة القصوى من مختلف البرامج.

وقالت الدكتورة آمنة: «إن الوزارة تستهدف تأهيل طلبة المدرسة الإماراتية من خلال برامج الأنشطة التي تعتمدها، والتي تعد استكمالاً لبرنامج «سفراؤنا»، لتحقيق عدد من المدخلات، ومنها رؤية الدولة 2021، مشيرة إلى أن مئوية دولة الإمارات تتضمن محوراً متعلقاً بالدبلوماسية في «التعليم»، وآخر متعلقاً بالتميز الرياضي، وثالثاً متعلقاً بمهارات العطاء والعمل المجتمعي، بحيث يكون الطلبة أشخاصاً فاعلين على مستوى العمل المجتمعي، إضافة إلى محور يتعلق بالفنون، ومن بينها مسار «روائع» ضمن «سفراؤنا».

ولفتت الدكتورة آمنة الشامسي إلى أن وزارة التربية والتعليم أطلقت «سفراؤنا» في عام 2016 وعكفت على تنظيمها سنوياً، وتشتمل المبادرة مجموعة من برامج الإيفاد للخارج لطلبة التعليم العام والعالي وللعاملين في الميدان التربوي من الكادر الأكاديمي والإداري، ويتم تنفيذ البرامج على مدى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع خلال فترة الإجازة الدراسية في فترة الربيع والصيف، ويتم الإيفاد إلى إحدى الدول الرائدة والمتميزة بحسب مجال كل برنامج.