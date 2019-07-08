برنامج صيفي للطلبة المواطنين بأكاديمية ربدان

المصدر: أبوظبي - البيان

‏تنفذ أكاديمية ربدان بالتعاون مع شرطة أبوظبي وأكاديمية الدفاع المدني لأول مرة برنامجها الصيفي بعنوان: «‏استثمر وقتك معنا»، ‏والمصمم خصيصاً للطلاب المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 17 عاماً، وذلك في مقر الأكاديمية لمدة ثلاثة أسابيع خلال شهر يوليو 2019.

وأكد الدكتور فيصل العيان - ‏نائب رئيس الأكاديمية أهمية السعي لنشر وتبادل المعرفة بصفة مستمرة ‏وتعزيز جاهزية الأجيال الشابة واستثمار أوقاتهم وتشجيعهم على الابتكار والإبداع.

‏وأوضح أن البرنامج يسهم في تنمية قدرات المشاركين عبر تسليحهم بالمعرفة وتزويدهم بتدريب يصقل مواهبهم، وينمي مهاراتهم في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب للطوارئ وإدارة الأزمات بالتعاون مع شرطة أبوظبي وأكاديمية الدفاع المدني.

‏وثمّن العقيد سالم أحمد الكويتي مدير إدارة التدريب في قطاع الموارد البشرية في شرطة أبوظبي، التعاون المستمر مع أكاديمية ربدان، مؤكداً اهتمام الجهتين ببناء وتطوير الكوادر الوطنية من أجل تعزيز الجاهزية، موضحاً أن البرنامج الصيفي يلقى اهتماماً من أولياء أمور الطلاب، وحماساً كبيراً ورغبة جادة من الأبناء للاستفادة منها بالشكل الذي يعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعهم.

‏وأكد المقدم عادل علي محمد السمري مدير أكاديمية الدفاع المدني، اهتمام القيادة العامة للدفاع المدني بتوعية طلاب المدارس بمخاطر الحريق، وكيفية استخدام طفايات الحريق وكيفية التصرف في حالات الطوارئ وتعلم بعض أساسيات الإسعافات الأولية التي تفيد هؤلاء الطلبة في حياتهم اليومية، كما تزيد فيهم الإحساس بالمسؤولية المجتمعية.

‏ويذكر أن أكاديمية ربدان تقدم برامج محدثة وقيمة لتلبية متطلبات الطلاب المشاركين في البرنامج الصيفي من خلال تعزيز وعيهم ومهاراتهم وتزويدهم بخلفية معلوماتية كاملة في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب للطوارئ وإدارة الأزمات لبناء جيل من قادة المستقبل.

وتحرص الأكاديمية على إتاحة الفرصة للطلاب التعرف على التجارب الإيجابية من خلال برامج علمية وعملية متكاملة ومشتركة، ويشجع منهاج البرنامج الصيفي الطلبة على اتباع مسارات علمية مناسبة لسنهم وتطورهم الشخصي، كما يعتمد على موضوعات علمية متخصصة لتعزيز وعي الطلبة للعمل الإلكتروني، وأهمية الخدمة الوطنية، ونظريات الاشتعال والإطفاء وطرق التعامل مع الحريق وأنواعها والإسعافات الأولية وعمليات الإخلاء.

‏ويشمل البرنامج زيارات ميدانية عملية لقرية مسرح الجريمة والعمليات المركزية ومركز شرطة خليفة وأكاديمية الدفاع المدني.