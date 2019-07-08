شرطة أبوظبي توضح إرشادات حماية الممتلكات قبل السفر

المصدر: أبوظبي - البيان

دعت شرطة أبوظبي، الجمهور إلى ضرورة الحفاظ على الممتلكات وأخذ التدابير الوقائية قبل مغادرة المنازل بنية السفر.

وحث العميد أحمد سيف بن زيتون المهيري مدير قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي، في إطار حملة «صيف بأمان» الجمهور على حفظ الأموال والمقتنيات الثمينة في أماكن آمنة كالبنوك، مؤكدا ضرورة تركيب كاميرات المراقبة ذات النظام المطور في المنازل للحماية من أي حركة مشبوهة في المنزل ومحيطه.

ولفت إلى أهمية إجراء صيانة دورية للمنازل والتأكد من كفاءة وفعالية أنظمة الكهرباء والغاز للحماية من مخاطر الحريق والالتماس الكهربائي في الصيف وإبلاغ الجيران في حالة السفر حفاظاً على الممتلكات.

وتتضمن الحملة الصيفية مجموعة من أنشطة التوعية من أبرزها المجالس المجتمعية والتوعية عبر أجهزة الصراف الآلي ومشاركة متطوعي «كلنا شرطة» في التوعية الأمنية، ومنصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام وتوزيع كتيبات التوعية والرسائل النصية ومحاضرات التوعية وشاشات مراكز التسوق والسينما وأجهزة الصراف الآلي.