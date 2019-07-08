مليونا درهم من «بيت الخير» لمستشفى الجليلة التخصصي للأطفال

المصدر: دبي - البيان

قدمت «بيت الخير» مليوني درهم لمستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، دعماً لعلاج حالات غسيل الكلى لدى الأطفال المصابين، لتجنيبهم المضاعفات التي قد تهدد حياتهم.

وقام عابدين طاهر العوضي مدير عام جمعية بيت الخير، بتسليم شيك التبرع للدكتور عبد الله عبد الرحيم الخياط المدير التنفيذي للمستشفى، بحضور الدكتور محمد العوضي المدير التنفيذي للعمليات في المستشفى، وسعيد مبارك المزروعي، نائب مدير عام «بيت الخير»، وعبد الله الأستاذ مساعد المدير العام.

ويأتي التبرع مساهمة من الجمعية في دعم المستشفى، ليكون آية في التميز الطبي والتكنولوجي، ومعلماً حضارياً على مستوى الشرق الأوسط، لخدمة أطفال الإمارات والمقيمين فيها، والراغبين في الاستفادة منه من مختلف دول العالم.