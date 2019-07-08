إطلاق برنامج «ريادة الأعمال وعلوم التكنولوجيا» في «حمدان الذكية»

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

أطلقت جامعة حمدان بن محمد الذكية، صباح أمس، برنامج «ريادة الأعمال وعلوم التكنولوجيا» وذلك في إطار الشراكة الفاعلة مع جمعية توعية ورعاية الأحداث، واستكمالاً لمسيرة الإنجاز في بناء قدرات صناع الغد، كخطوة متقدمة على درب الاستثمار الأمثل في الطاقات الشابة.

وحضر إطلاق البرنامج معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي رئيس مجلس أمناء الجامعة، رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث؛ والدكتور منصور العور، رئيس الجامعة.

ويكتسب «برنامج ريادة الأعمال وعلوم التكنولوجيا»، الذي يستمر حتى الـ 17 من يوليو الجاري، أهمية استراتيجية كونه مصمم خصيصاً لرفد 300 مشارك ضمن الفئة العمرية بين 7 و16 سنة بمهارات القرن الـ 21، استناداً إلى نموذج التعليم المدمج المتبع في جامعة حمدان بن محمد الذكية والقائم على التوعية والتطبيق والمتابعة. .

تنمية القدرات

وينطوي البرنامج على تنمية القدرات ذات الصلة بعلوم التكنولوجيا عن طريق الإلمام بأساسيات علوم البرمجيات والإلكترونيات والتصميم باستخدام التقنيات ثنائية وثلاثية الأبعاد، مع التركيز على الارتقاء بالمهارات الذاتية والإبداعية اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل ومواكبة متغيرات القرن الـ 21.

وأكد معالي الفريق ضاحي خلفان لـ«البيان» أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستحتل مرتبة متقدمة في عدد المبتكرين وبراءات الاختراع خلال الـ 7 سنوات المقبلة، موضحاً أن البرنامج يمثل إضافة هامة للجهود الحثيثة التي تقودها الجامعة لتأهيل وصقل مهارات الجيل الناشئ فيما يتعلق بعلوم التكنولوجيا لقيادة ركب الابتكار التكنولوجي والمعرفي وإعلاء راية الإمارات على الخارطة العالمية.

توجيهات

ومن جهته، قال الدكتور منصور العور: «إن البرنامج يمثل محطة هامة لتخريج شباب متمكن من زمام التكنولوجيا ومؤهل معرفياً وعلمياً وابتكارياً لتوجيه دفة النهضة بما يتواءم ومتطلبات المستقبل، مسترشدين بالتوجيهات السديدة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي الرئيس الأعلى للجامعة، في الاستثمار على نطاق واسع في الشباب باعتبارهم ركيزة أساسية لدفع عجلة التقدم والتنمية».