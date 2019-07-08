انطلاق فعاليات الدورة الخامسة لـ «المبرمج الإماراتي»

المصدر: عجمان - وام

افتتح الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان رئيس مجلس أمناء كلية المدينة الجامعية الدورة الـ 5 من برنامج المبرمج الإماراتي، الذي يشارك به 200 طالب وطالبة لتنمية مهاراتهم في مجال البرمجة.

‎وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي: «نسعد في بداية كل دورة من البرنامج بأجيال المستقبل التي تظهر حرصها على الالتحاق بالبرامج التي توجه مواهبهم نحو المسار الصحيح، وتمكنهم من احتراف لغة العصر وترتقي بأدائهم ليستطيعوا وبجدارة تصدير التقنيات للعالم».

‎وأضاف: «نحرص على إعداد أجيال تسبق العالم في كافة المجالات متسلحة بالعلم ومهارات الذكاء الاصطناعي، وفي ختام كل برنامج نشاهد اختراعات وإبداعات تخدم كافة فئات المجتمع».

‎وأعرب عن فخره بوعي الأهالي الذين حرصوا على استثمار أوقات أبنائهم بالإجازات الرسمية وإلحاقهم بالبرامج المفيدة التي تعود بنتائج كبيرة على الجميع.

‎ومن جهتها، قدمت فاطمة الحمادي مدير الشؤون الإدارية والمالية بصندوق الوطن شرحاً مفصلاً عن البرنامج وخطة تنفيذه والمراحل التعليمية والعملية به، موضحة أن البرنامج يتضمن سلسلة برامج نظرية وتدريبية تتناسب مع الأجيال الناشئة التي أصبحت أكثر وعياً وتتجه بخطى واثقة نحو مستقبل أفضل.