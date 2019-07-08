القبيسي تبحث تفعيل العلاقات مع رئيسة برلمان البوسنة والهرسك

المصدر: ميلان - البيان

عقدت معالي الدكتورة أمل القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، جلسة مباحثات مع بورجانا كريستو، رئيسة برلمان جمهورية البوسنة والهرسك، على هامش مشاركتها في الاجتماع الثاني للجنة الدائمة للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط الذي يعقد بمدينة ميلان الإيطالية بعنوان «أسواق رأس المال البديلة للنمو الاقتصادي في البحر المتوسط.. الدور الحاسم للبرلمانيين».

جرى خلال اللقاء مناقشة سبل تفعيل العلاقات البرلمانية وتبادل الخبرات والزيارات، وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الدولية، ودعم توجهات حكومتي البلدين وحرصهما على تفعيل التعاون في كافة المجالات، وجهود مكافحة الإرهاب والتطرف، والاستفادة مما يحظى به البلدان من علاقات متميزة مع مختلف دول العالم والمؤسسات والمنظمات الدولية في العمل على تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، والاهتمام باللاجئين وتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية.

وتطرق الجانبان إلى الحديث عن القضايا الإقليمية والدولية، وبحثا آخر المستجدات والتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.. وتم التأكيد على أهمية تحقيق السلم والأمن والاستقرار العالمي ودعم كافة الجهود المبذولة لتوفير مستقبل أفضل لشعوب العالم وتحقيق الأمن والاستقرار المنشود في كل بقعة من بقاع الكرة الأرضية.

قوة

كما تم التأكيد على أهمية الدبلوماسية البرلمانية كقوة ناعمة وأهمية تفعليها لدى المؤسستين البرلمانيتين من خلال التنسيق والتشاور حول مختلف القضايا وفي التواصل وتبادل الخبرات والزيارات بما يسهم في تأطير العلاقات القائمة وتنميتها في مختلف المجالات.

متانة

وأكد الجانبان متانة العلاقات الاستراتيجية بين حكومتي البلدين. حضر اللقاء عمر الشامسي سفير الدولة لدى إيطاليا، وأمل الهدابي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني للمجلس الوطني الاتحادي.