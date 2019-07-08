تخريج طلبة من المدرسة الثانوية العسكرية في الذيد

المصدر: الذيد - وام

احتفلت القيادة العامة للقوات المسلحة، أمس بتخريج الدفعة الثانية من طلبة المستوى الـ 12 من المدرسة الثانوية العسكرية - الذيد، وذلك بمقر المدرسة في مدينة الذيد بالشارقة، بحضور اللواء الركن سالم سعيد غافان الجابري رئيس هيئة الإدارة والقوى البشرية، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة وأولياء أمور الخريجين والمدعوين.

وبدأت فعاليات الاحتفال بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، وألقى بعدها قائد المدارس الثانوية العسكرية، كلمة بهذه المناسبة، قال فيها: «نحتفل اليوم بتخريج دفعة جديدة من «قادة المستقبل» من أبناء هذا الوطن العزيز، ممن أعدوا ليكونوا رجالاً وقادة ليرفدوا قواتنا المسلحة بجميع صنوفها بطاقات بشرية مؤهلة تأهيلاً تعليمياً إبداعياً وعسكرياً، تتجلى فيه مهارات الإبداع والتفكير العلمي والتحليل، وتربوياً تسمو فيه مبادئ حب الوطن والانتماء والإخلاص له والولاء والطاعة لقيادته الرشيدة».

وهنأ قائد المدارس الثانوية العسكرية الخريجين باجتيازهم هذه المرحلة الدراسية المهمة، والتي يأمل أن تكون اللبنة الأولى في حياتهم المهنية وفي بناء قواتنا المسلحة.

ومن جهته ألقى أحد الخريجين كلمة بهذه المناسبة شكر فيها راعي الحفل والهيئة التعليمية في المدرسة.

وبعد ذلك، ردد الخريجون قسم الولاء للوطن وقيادته الحكيمة، هاتفين بحياة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،حفظه الله، معاهدين الله بالذود والدفاع عن الوطن وحماية ترابه.

وفي ختام الاحتفال، وزع اللواء الركن سالم سعيد غافان الجابري الجوائز على المتفوقين والشهادات على الخريجين، مهنئاً ومباركاً لهم تخرجهم، متمنياً لهم كل التوفيق والسداد في خدمة الوطن.