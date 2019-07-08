20 دقيقة فقط الانتظار لزيارة طبيب الأسنان في «صحة دبي»

المصدر: دبي - البيان

استحدثت هيئة الصحة في دبي، نظاماً جديداً يمنح مراجعي عيادات الأسنان التابعة لها عدة خيارات للاستفادة من الخدمات المقدمة في مجال طب الأسنان العام، وتنظيف الأسنان من خلال الحضور المباشر إلى العيادة، أو طلب موعد خاص عبر التواصل مع مركز الاتصال 800342 أو السجلات الطبية في كافة مراكز الرعاية الصحية الأولية.

وأكدت الدكتورة منال تريم المدير التنفيذي لقطاع خدمات الرعاية الصحية الأولية:«أن النظام الجديد سيسهم بشكل فاعل في زيادة نسبة سعادة المتعاملين المستفيدين من خدمات عيادات الأسنان، حيث يختصر النظام الجديد فترة انتظارهم لـ 20 دقيقة فقط من بدلاً من الانتظار لفترات طويلة لرؤية الطبيب كما يحدث حالياً».

وأضافت الدكتورة منال تريم أن «الهيئة سوف تبدأ تطبيق النظام الجديد اعتباراً من 21 يوليو الجاري من خلال تعديل نظام زيارات عيادات الممارس العام لطب الأسنان، وعيادات الأسنان بالمراكز المختلفة حيث سيتم استقبال المراجعين بمواعيد مسبقة مما يتيح لهم تنظيم أوقاتهم بالطريقة التي تراعي ظروفهم، وتتماشى مع المراجعات الدورية ووقت الطبيب المعالج الذي سيتولى تقديم الخدمة في عيادة الأسنان».

ويتميز النظام الجديد بمرونته التي تتيح للمراجعين الاستفادة من المواعيد المسبقة، أو المراجعة المباشرة لعيادة الأسنان في الحالات الطارئة خلال أوقات الدوام الرسمي الممتدة على فترتي عمل بين الـ 7:30 صباحاً إلى الـ 9:30 مساءً.

ومن جانبها قالت الدكتورة حمدة المسمار، استشاري ومدير إدارة خدمات طب الأسنان بهيئة الصحة في دبي: «إن النظام الجديد سيلعب دوراً فاعلا في تنظيم وقت زيارة المرضى للحصول على الخدمات العلاجية بطريقة سهلة وميسرة بعيدة عن الانتظار الطويل وهدر الوقت والجهد، كما سيسهم النظام الجديد في إتاحة الفرصة للمريض والطبيب معاً في تنفيذ الخطة العلاجية من خلال التزام المريض بمواعيد محددة مسبقاً عند نفس الطبيب المعالج».

آلية

أوضحت الدكتورة حمدة المسمار آلية التسجيل في النظام الجديد والمتمثلة في أخذ الموعد المناسب من خلال الطبيب المعالج، حسب الحالة المرضية وخطة العلاج، أو التوجه لتسجيل موعد عن طريق منصة السجلات الطبية، أو تسجيل المواعيد عبر مركز الاتصال التابع لهيئة الصحة في دبي.