اختتام دورة تأهيل مدربي التوعية الأمنية

المصدر: دبي - البيان

اختتمت فعاليات «دورة تأهيل مدربي التوعية الأمنية»، التي نظمتها مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، بالتعاون مع الشرطة البريطانية «نيو اسكوتلانديارد»، بحضور أحمد إسماعيل البلوشي مدير مركز تدريب الكوادر الأمنية في المؤسسة، وعادل عبد الهادي مدير العمليات والتطوير، ونخبة من المدربين المحترفين من نيو اسكوتلانديارد، والمنتسبين من شرطة دبي وأمن المواصلات ومترو دبي وقطاعات أمن الفنادق ومراكز التسوق.

وأشاد إسماعيل البلوشي بالتعاون البناء مع شرطة نيو اسكوتلانديارد، من خلال تبادل الخبرات والمعارف لرفد المتدربين بأحدث ما توصلت إليه دور الخبرة البريطانية في مكافحة الإرهاب، بهدف الارتقاء بمنظومة العمل الأمني لمواجهة التحديات الأمنية على صعيد تطور الجريمة وأساليب المجرمين والعصابات المنظمة.

وأوضح مدير مركز تدريب الكوادر الأمنية، أن المتدربين تلقوا جرعات تدريبية في كيفية مكافحة الإرهاب والجريمة بمختلف أنواعها، والتعامل مع المستجدات الأمنية المتسارعة لتحقيق العدالة.