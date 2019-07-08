التحذير من تعرض الخضراوات لأشعة الشمس

المصدر: رأس الخيمة ــ أحمد أبوالفتوح

حذر خبراء التغذية في رأس الخيمة من خطورة تعرض الخضراوات والفاكهة المباشرة لارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، في الأسواق العامة بالدولة ومركبات الباعة الجائلين على جانبي الطرق، الأمر الذي يؤثر سريعاً في سلامة ومكونات تلك المنتجات الغذائية.

في المقابل، طالب عدد من المستهلكين في رأس الخيمة بضرورة اتخاذ إجراءات مباشرة لتطوير سوق الجسر لبيع الخضراوات والفاكهة المحلية، نتيجة لافتقار السوق إلى البنية الأساسية ووحدات التبريد وثلاجات حفظ وعرض المنتجات الزراعية مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.

تحسين

وأكدت شيماء الطنيجي مديرة إدارة الصحة العامة والبيئة في بلدية رأس الخيمة، وضع خطط لتطوير وتحسين سوق الجسر ضمن برامج تطوير أسواق الإمارة، لضمان الصحة العامة وتداول المواد الغذائية من الخضراوات والفاكهة، حيث تم إعطاء مهلة لأصحاب الدكك في السوق بتعديل أوضاعهم بما يتوافق مع اشتراطات السلامة الغذائية والصحة العامة، مشيرة إلى الدائرة أنجزت مشروع تطوير سوق منطقة النخيل للخضروات والفاكهة وتطبيق المعايير التي تضمن طرق عرض المنتجات المعروضة للبيع.

وأشارت إلى أن تلك الخطط شملت كذلك سوق الدقداقة الذي تم افتتاحه رسمياً بعد تطويره ورفع كفاءة جميع المرافق، حيث يشمل بيع الخضراوات والفاكهة والأسماك.

رقابة

وحذر الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، من تعرض المنتجات الغذائية في سوق الجسر لبيع الخضراوات والفاكهة بصورة مباشرة لأشعة الشمس، لافتاً إلى تواصل وزارة الاقتصاد مع إدارة الصحة والبيئة في بلدية رأس الخيمة، لوضع آليات جديدة لتنظيم عمل محال السوق في ظل عدم وجود البيئة المناسبة لعرض المنتجات الغذائية، مؤكداً أن السوق يعتمد في الأساس على بيع المنتجات الزراعية المحلية لمزارع رأس الخيمة، حيث تبين خلال الجولة التفتيشية وجود مخالفات لتلك الاشتراطات وعرض منتجات مستوردة، الأمر الذي يعد مخالفة واضحة لما تم الاتفاق عليه مع التجار في السوق والذي تم تخصيصه لبيع منتجات المزارع المحلية.

تحذيرات

وقالت ربا علاء الحوراني أخصائية تغذية علاجية وحميات ورئيسة قسم التغذية في مستشفى راك، من المؤكد أن ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف يؤثر بصورة مباشرة في الخضراوات والفاكهة التي تعرض على جوانب الطرق أو في المواقع المفتوح والتي تتعرض بدورها لأشعة الشمس، في ظل غياب وسائل التبريد والحفظ في الثلاجات وفق اشتراطات الجهات الرقابية.

وأضافت: من المعروف أن معظم المواد الغذائية وخاصة الخضراوات والفاكهة الموسمية التي تزرع محلياً أو يتم استيرادها تحتاج إلى التخزين في المبردات نظراً لعدم تحملها درجات الحرارة العالية .

وحذرت الحوراني، من شراء المستهلك لمنتجات الفاكهة غير الجذرية والتي تحتوي على نسبة كبيرة من المياه مثل البطيخ والبرتقال تتعرض للتلف السريع في حال تعرضها المباشر لأشعة الشمس وارتفاع الحرارة.

مطالبات مجتمعية

من جانبه، أكد إبراهيم الشيراوي، أن موقع سوق الجسر يحتاج إلى إعادة نظر من الجهات المعنية سواء بتحويله إلى منطقة مغلقة مكيفة أو نقله إلى موقع آخر نظراً لما تشهده المنطقة من تطور عمراني واستضافة فعاليات وطنية، لافتاً إلى أن السوق تحول عن هدفه الحقيقي من دعم المواطنين أصحاب المزارع إلى سيطرة العمال الآسيوية على منصات البيع في السوق لعرض المنتجات المستوردة تحت مسمى الإنتاج المحلي وتحقيق أرباح، بالإضافة لوقوع العديد من المشاجرات بين الزبائن والتجار نتيجة لعمليات الغش في بيع الخضروات السليمة بالمتضررة من حرارة الشمس.

وقال عبدالله الشميلي، إن سوق الجسر يمثل وجهة أساسية أمام الزبائن لشراء المنتجات الزراعية الطازجة وبأسعار منافسة في ظل جودتها كمنتج محلي مضمون، إلا أنه تنقصه الرقابة وقوانين تكبح أطماع التجار الآسيويين.