تعاونية الاتحاد تفتح سقف مشتريات المساهمين

المصدر: دبي - البيان

أعلنت تعاونية الاتحاد أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة عن فتح سقف المشتريات لمساهميها لمنحهم أعلى عائد ممكن على مشترياتهم اعتباراً من بداية عام 2019، يأتي هذا القرار من منطلق أهدافها الاستراتيجية الرامية لإسعاد المساهمين وضمان عائد مالي عالٍ لهم على استثماراتهم.

وقال ماجد حمد رحمه الشامسي رئيس مجلس إدارة تعاونية الاتحاد: «في ظل السعي المستمر من مجلس إدارة تعاونية الاتحاد لإسعاد مساهميها قرر المجلس إلغاء الحد الأعلى السابق لسقف المشتريات البالغ 100 ألف درهم، وأصبح بإمكان المساهمين الحصول على عائد على كافة مشترياتهم بغض النظر عن المبلغ الإجمالي لها، وذلك وفق نسب العائد على المشتريات التي يتم اعتمادها خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي».

وأشار الشامسي إلى «أن قرار المجلس تم تفعيله بأثر رجعي، حيث سيتم احتساب عائد على مشتريات المساهمين منذ بداية عام 2019، مما سيرفع من المردود المالي والمنفعة للمساهمين، موضحاً أن تعاونية الاتحاد تدرس بشكل مستمر مقترحات وأفكاراً جديدة وفريدة لمواصلة تحقيق الأداء المالي والقوي والمميز والإسهام في بناء اقتصاد وطني مستدام».

وأضاف: «لا تغفل تعاونية الاتحاد توجيهات الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية لتوفير أرقى وأفضل الخدمات لأفراد المجتمع وإسعادهم وإشراكهم في بناء الدولة ومواصلة ما حققته من نجاحات على الصعد كافة».