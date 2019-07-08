طرح خدمة التبرعات عبر تحديث «دبي الآن»

المصدر: دبي - البيان

طرحت «دبي الذكية» وبالتعاون مع دائرة المالية في دبي، تحديثاً جديداً لتطبيقها الرائد «دبي الآن» - الذي تم تصميمه ليشكل منصة شاملة ومتكاملة لجميع الخدمات الذكية في إمارة دبي، حيث يتيح التحديث الجديد لمستخدمي التطبيق إمكانية التبرع لأربعة قطاعات من المستفيدين خلال عام التسامح ومن خلال استخدام الهواتف الذكية.

ومن خلال التحديث الجديد، يمكن للمستخدمين تقديم التبرعات لأربع فئات محددة وهي: التبرعات لأصحاب الهمم، وأصدقاء مرضى السرطان، وكبار السن، ومساعدات المعسرين. ويعكس التحديث حرص دبي الذكية ودائرة المالية على تكثيف الجهود المشتركة ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية للطرفين. كما يعمل الجانبان على تسليم التبرعات بمجرد جمعها عبر التطبيق إلى المستفيدين، وذلك بالتعاون مع عدد من المؤسسات الخيرية والجهات الحكومية ذات العلاقة.

وقالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية: «بصفتنا الجهة الحكومية المكلفة بتحويل دبي إلى مدينة ذكية بالكامل، نسعى بشكل حثيث إلى الاهتمام بتكثيف أنشطتنا ومبادراتنا المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية، تماماً كما نقدم كافة خدماتنا الأخرى بشكل رقمي وسلس. حيث يقدم التحديث الجديد لتطبيق «دبي الآن» الذي أطلقناه بمناسبة عام التسامح، منصة ذكية للمستخدمين يمكنهم من خلالها التبرع للمبادرات الخيرية التي يختارونها بطريقة سهلة وسريعة وآمنة».

وقال المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي عبدالرحمن صالح آل صالح: «تحرص دائرة المالية في استراتيجيتها على دعم السياسات والإجراءات الكفيلة ببناء منظومة حكومية رقمية متكاملة تضمن تحقيق التنمية المجتمعية الشاملة من جميع جوانبها، مع النهوض بالاقتصاد الكلي للإمارة، وما تعاوننا مع دبي الذكية في سبيل تنفيذ التحديث الجديد على تطبيق «دبي الآن»، إلّا واحدة من خطوات عديدة اتخذناها ونتخذها ضمن استراتيجيتنا القائمة على الأسس المستمدة من رؤية قيادتنا الرشيدة وتوجيهاتها السديدة».