مجلس إدارة «زايد للرعاية الأسرية» يناقش أنشطة ومبادرات الدار

المصدر: العين - وام

عقد مجلس إدارة دار زايد للرعاية الأسرية اجتماعه برئاسة سيف أحمد بن ماجد المهيري، رئيس مجلس الإدارة، في مقر الدار في مدينة العين، بحضور أعضاء مجلس الإدارة كل من مبارك سعيد الشامسي، والدكتور فهد مطر النيادي، وحمد بن نخيرات العامري، عضو مجلس الإدارة، ونبيل الظاهري، المدير العام لدار زايد للرعاية الأسرية.

وصادق المجلس على محضر الاجتماع السابق، واطلع على ما تم تنفيذه من قرارات، كما قدم المدير العام للدار لأعضاء المجلس تقريراً استعرض فيه أهم التطورات والتغيرات التي جرت منذ عقد الاجتماع الأخير للمجلس، تضمن نشاطات المؤسسة من أبرزها توقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات، وتنظيم الدار لسلسلة من الأنشطة والفعاليات المتنوعة، وتضمن التقرير الذي عرض على المجلس أبرز مبادرات الدار في الفترة الأخيرة.